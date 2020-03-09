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FETÖ'nün kara propaganda hesabı soruşturması: 36 kişiye dava açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propaganda hesaplarından Fuat Avni'nin tanıtımını yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi hakkında dava açıldı. Zanlılar, örgüte yardım etmekle suçlanıyor.
Fuat Avni, 17/25 Aralık sürecinde ortaya çıktı. FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propaganda hesaplarından biriydi.
Karanlık hesabın tanıtımını yaptıkları suçlamasıyla; Bülent Keneş, Celil Sağır, Hasan Cücük ve 33 şüpheli hakkında dava açıldı.
"Bu hesap önemli bilgiler verecek" denilerek tanıtımı yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre hesap açıldığı gün şüpheliler tarafından takibe alındı. "Bu hesap önemli bilgiler verecek" denilerek tanıtımı yapıldı.
Şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla dava açıldı.
Twitter'da açılan Fuat Avni hesabını kuran ve yönetenlere yönelik daha önce dava açılmıştı.
Etiketler: fetö sosyal medya kara propaganda fuat avniSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 18:17
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