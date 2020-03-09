Küresel ölçekli virüslere karşı önlemler her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına başladı. Elle temas edilen her yer dezenfekte ediliyor.

26 lise günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretecek

Okulların hijyen solüsyonunu ihtiyacını ise kimya teknolojileri alanında dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılayacak. 8 ilde bulunan 26 lise günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretecek, okullarda hijyen sağlanacak.

Öğrenciler aralıksız çalışıyor

O okullardan biri de Ankara'da Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 12'nci sınıf öğrencileri hijyen solüsyonu üretimi için aralıksız çalışıyor.

Öğrenci 1:

“Okul sonralarında burada üretim yapıyoruz. Bu seferki üretimimiz dezenfektan. Günlük 5 ton dezenfektan üretiyoruz. Diğer okullardaki öğrenciler için üretimimiz devam ediyor.”

Öğrenci 2:

“Dezenfektan üretip başka okullara yardımcı olma amacında yapıyoruz. Bunları yaparken önlemleri alıyoruz. Eldiven gözlük maske gibi.”

Hijyen solüsyonlarıyla sıralar, kapı kolları, lavabolar dezenfekte ediliyor

Hijyen uygulaması haftada en az bir gün yapılıyor. Uygulama sonrası sınıflar, öğretmen odaları, atölyeler havalandırılıyor ve eğitime hazır hale getiriliyor.

Üretilen dezenfektanların uygun ölçülerde kullanıldığı taktirde hiçbir sakıncası bulunmuyor. Ev temizliğinde, süt endüstrisinde ve yüzme havuzlarında hijyen amaçlı kullanılabiliyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Sinan Kement