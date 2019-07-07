Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
07 Temmuz 2019 Pazar 20:17 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Şanlıurfa'da Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, koşu testi sırasında rahatsızlanmış, sonrasında da kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
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