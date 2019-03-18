Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in ailelerine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Yaşar Çakır ve Taşkın Temel'in ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
Kaynak: AA