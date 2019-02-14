Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
12 Şubat 2019 Salı 14:10 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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