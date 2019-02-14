Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde peş peşe iki patlama oldu. Gaziantep Valiliği, patlamaların iki katlı bir evin zemin katı ile rögarda, 45 dakika arayla meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtildi.

Olayda 4'ü hafif 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin, olay yerinden geçen halk otobüsünün ani fren yapması sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Olayın ardından belediye, AFAD, itfaiye ve doğalgaz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te doğal gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama sonucu, bir binada çökme meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/y8dRobqONQ pic.twitter.com/cSEtkw9YvX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Şubat 2019

Ağır hasar meydana gelen iki bina yıkıldı

Gaziantep'te doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle ağır hasar gören iki bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır hasar gören 3 katlı apartman ile bitişiğindeki 2 katlı binanın, yetkililerce yapılan inceleme sonucu yıkılmasına karar verildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokaktaki evler boşaltılarak, elektrik, su ve doğal gaz kesildi.

Belediye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu iş makineleriyle iki binayı da yıktı.

Merkez Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmıştı. Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuştu.

Kaynak: TRT Haber / İHA