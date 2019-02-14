Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın hava durumunun Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleriyle Mersin'in kuzey kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Bolu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak perşembe sabah saatlerine kadar il merkezi ve batıdaki ilçelerde (Kemer, Kumluca, Finike ve Demre) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle olası ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA