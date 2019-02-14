İran ve Irak sınırının kesişiminde yer alan Mirgesav Üs Bölgesi'nin kontrolünü sağlayan Mehmetçik 7 gün 24 saat görev başında.

Üs bölgesindeki tüm teknolojik ekipmanlara rağmen, Mehmetçik her daim sınır güvenliği için sahada. Onlara bu zorlu görevlerinde TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Sızma faaliyetlerine karşı kar ve soğuk demeden görev yapıyorlar

Yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan bölgede hava ise sıfırın altında seyrediyor. Yerde yer yer 10 metreyi bulan bir kar örtüsü var. Mehmetçik zorlu kış ve arazi şartlarında vatan nöbetini sürdürüyor.

Mehmetçiğin, teröristlerin sızma girişimlerine karşı her daim elleri tetikte.

Bölük Komutanı Piyade Teğmen Musa, yıl boyunca yaz kış demeden yoğun şekilde üs bölgesinde kollarla görevlere çıkarak arama tarama faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Sarp dağlarla çevrili ve büyük bir bölge Mehmetçiğin kontrolü altında. Bu yüzden hudut kartalları elleri tetikte kilometrelerce yürüyor ve arazideki hakimiyetini koruyor.

Zorlu kış şartlarına özel kıyafet

Yılın büyük bir bölümünde kar alında olan arazide, intikaller de beyaz kamuflajla gerçekleştiriliyor. Karlar arasında Mehmetçik görünmez oluyor, özel giysi askeri sert rüzgardan koruyor. Botlarının üzerine giydikleri kar kılıfları ise geniş tabanları sayesinde insan boyunu aşan kara batmalarını engelliyor.

Mehmetçiğin intikaline zaman zaman üs bölgesinde bakılan köpek Barut da eşlik ediyor.

Mehmetçik beraberinde taşıdığı pratik kumanyalarla en zorlu yerlerde bile ev yemeği yiyebiliyor.

Metrelerce kar yığını arasında, eksi 20 dereceye düşen sıcaklıkta intikal sorunuz sona eriyor. Hudut kartalları güvenle üsse dönerek bir sonraki göreve hazırlanıyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mikail Sevinç