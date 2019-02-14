Resmi açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de ilk tarifeli seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndan 232 bin 818 kişi uçtu.

İstanbul Havalimanında çeyrek milyona dayandık!



10 dış 9 iç hat olmak üzere 19 şehre bu güne kadar 1843 sefer yaptık. Toplam 232.818 yolcumuzu bu büyük proje ile tanıştırdık.



Kısa sürede yeni hatlar ile #İstanbulHavalimanından uçuş ağımızı genişleteceğiz .#ZaferAnıtı pic.twitter.com/uX6nWj3PK5 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 12 Şubat 2019

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda çeyrek milyona dayandık.10 dış, 9 iç hat olmak üzere 19 şehre bugüne kadar bin 843 sefer yaptık. Toplam 232 bin 818 yolcumuzu bu büyük proje ile tanıştırdık. Kısa sürede yeni hatlar ile İstanbul Havalimanı'ndan uçuş ağımızı genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA