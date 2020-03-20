Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: taziye şehit recep tayyip erdoğan idlibSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:00
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