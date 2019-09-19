İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanması, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı okutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, milli haltercinin başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA