Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl önce hayatını kaybeden eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya sitesi Twitter'dan mesaj paylaştı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum."
Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/ckOZOlYoXz— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Şubat 2019
Kaynak: AA