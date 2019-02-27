Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 10,1 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ülkede birinci sırada yer alan kent, toplam 12,1 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle de ikinci sırada.

Toplam 360 bin 245 hektar tarımsal araziye sahip Antalya'da, 180 bin 587 hektar alanda tarla bitkileri, 75 bin 850 hektar alanda meyve, 51 bin 99 hektar alanda sebze üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye örtü altı üretim alanının yüzde 37'sine sahip kentte, yaklaşık 170 bin çiftçi üretim yapıyor.

Sofralık domateste toplam üretimin yüzde 28'ini, sofralık hıyarda yüzde 31'ini, dolmalık biberde yüzde 22'sini, sakız kabakta yüzde 23'ünü, patlıcanda yüzde 21'ini, kültür mantarında yüzde 54'ünü ve avokado üretiminin ise yüzde 78'ini tek başına karşılayan Antalya, bu ürün gruplarında Türkiye'de ilk sırada.

"Birçok ürünün üretiminde birinci sıradayız"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, çiftçi açısından bu yılın "harika" olduğunu söyledi.

Son 2 yıl kuraklık endişesi yaşadıklarını belirten Alp, bu yılki yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Alp, yağmurun şiddetli yağması durumunda tarıma yararı değil zararı olduğuna dikkat çekerek, "Tarım sektörü olarak bizim can damarımız rahmetten, bereketten geçiyor. Bu yıl yağışlar öyle ince ince yağıyor ki toprağa siniyor" dedi.

Antalya'nın özellikle sebze ve meyve üretimiyle öne çıktığını vurgulayan Alp, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin parlayan yıldızı Antalya, tarımda Türkiye'yi besleyen bir ambar. Burası bir turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım kenti. Serasıyla, açık arazisiyle, tropikal bitkiden tutun yeşil sebzeye kadar tüm tarım ürünleri yetişiyor. Birçok ürünün üretiminde de birinci sıradayız. 82 milyonu biz besliyoruz."

Alp, tarım sektöründe çalışan işçilerle de istihdama büyük katkı sağladıklarını belirtti.

"Yağışlar önümüzdeki yılların üretimlerine de olumlu yansıyacaktır"

Üreticilerden Yenigöl Mahalle Muhtarı Muhittin Gök de yağışların yeraltı su kaynakları açısından önemine işaret ederek, "Çok güzel yağan yağmurlarla toprak suya doydu. Yeraltı su kaynaklarımız da zenginleşti. Dolayısıyla bu yağışlar önümüzdeki yılların üretimlerine de olumlu yansıyacaktır" dedi.

Aynı mahallede seracılık yapan Abdurrahman Koytürk ise, toprağı suya doyuran yağışların üreticiler açısından bereket anlamına geldiğini ifade etti.

Aslan Özgeyikçi de alınan yağışların "süper" olduğunu, bu sezon yüzlerinin güleceğini dile getirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da son 4 ayda uzun yıllar ortalamasının yüzde 55, geçen yılın yüzde 59 üzerinde yağış alındı.

Antalya'da ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında metrekareye 773 kilogram yağış düşerken, ocak ayında Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da uzun yıllara göre yağış miktarı yüzde 100'e yakın artış gösterdi.

Kaynak: AA