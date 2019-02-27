AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy Doğa Parkı'nda kadın seçmenlerle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumun mayası olduğunu söyledi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in "Cennet anaların ayağı altındadır" mesajıyla kadınlara çok büyük önem verdiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadınlar toplumun anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan sizlersiniz. Yetiştirdiğiniz bir evladın toplumda temsil edilmesinin arkasında sizler varsınız. Hepimiz sizlerin eseriyiz. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bu aralar çok sıkça kullandığım bir ifade var, ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama size bakan, bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor. Ailemizin birliğini, beraberliğini devam ettiriyor."

Yıldırım, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasından bahsedildiği ancak kendisinin bu fikirde olmadığını dile getirdi.

"Erkeklere göre kadınların yükü daha çok"

Önemli olanın fırsat tanımak, imkan sunmak ve kadınların da erkeklerle aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmak olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Güzel ve kıymetli olan budur. Lütuf şekilde verilen şeylerin arkası gelmez. Fazla bir anlamı da olmaz. Kadın nüfusu ile erkek nüfusu aynı. Yüzde 50, yüzde 50. O halde, hakkın da aynı olması lazım. Öyle mi? Değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha çok çalışacağız. Mücadele edeceğiz, yan yana, omuz omuza güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Erkeklere göre kadınların yükü daha çok. Hem çalışıyorlar hem de eve gelip çocuk bakıyorlar. O bakımdan emekleriniz ödenemez. Emekleriniz erkeklere göre daha fazla. Bunun farkındayız. Onun için sizin bu mücadelenizde her zaman destek veriyoruz ve yanınızdayız."

"Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık"

Yıldırım, hem Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz hem de kendisi için kadınlardan oy isteyerek, İstiklal mücadelesinde Fatma Bacılar, Nene Hatunlar ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde meydanlara en önce inen kahraman kadınlar olduğunu hatırlattı.

"O gece sizler en ön saftaydınız. Vatan sevdasını, evlat sevdasına tercih ettiniz. Evlatlarını arkada bırakıp şehadete koşan kadınlarımız oldu. O zayıf denilen kadınlar, gözlerini kırpmadan tanklara karşı durdu. Kadınlar için AK Parti döneminde birçok çalışmamız oldu. Özellikle Anayasa'da değişiklik yaptık. Medeni Kanun'da cinsiyet ayrımına son verdik. Kadınlarımız şimdi kızlık soyadlarını da kullanıyor. Kadınlar, eğitimde, sağlıkta ve diğer kamu kurumlarında daha fazla yer almaya başladı. 'Eşit işe, eşit ücret' prensibini de getiren AK Parti oldu. Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şiddet kimden gelirse gelsin, nefretle kınanması gereken bir şeydir. Sadece kınamakla yetmez ayrıca cezalandırılması lazım. Ancak ceza da tek başına ifade etmiyor. Mutlaka bilinçlendirme gerekiyor. Bu konuda çalışmaların daha da artırılması lazım."

Yıldırım, eşi Semiha Hanım'ın emekli öğretmen olduğunu anımsatarak, 1976'da yaşadıkları bir olayı şöyle dile getirdi:

"İlk öğretmenlik yıllarında Bahçelievler'de oturuyoruz. Yıl 1976... Kendisi bir okulda öğretmen. Bir gün okula gidemedi. Birinci sınıfları okutuyordu. Onun yerine okula gittim. Sınıfa girdim, gürültü, patırtı o kadar fazla ki çocuklar sınıfa girdiğimi bile görmediler. Bağırdım, çağırdım kar etmedi. En öndeki çocuğun ellerinden tuttum havaya kaldırdım, ses kesildi. Çocuğu bıraktım. Dersi tamamladım ama kimse konuşmuyor. Dersi bitirdim geldim. Semiha Hanım, iyi olup tekrar okula gidince müdür çağırmış demiş ki, 'Senin yerine derse giren kimdi?' O da 'kocamdı' demiş. Müdür, 'Sen ona söyle de dersler boş geçsin de o gelmesin' demiş. Çocuklar çok korkmuş. Eğitim işi herkesin yapacağı iş değil. Sabır işidir. Semiha Hanım, çok insan yetiştirdi. Biz de onun emekleri için Çekmeköy'de aile olarak bir okul yaptırdık. Onun adını verdik. Şimdi orada yeni yavrular yetişiyor. Çok da güzel bir okul."

"955 kreş açacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, kadınlara yönelik icraatları çok önemsediğini vurguladı.

İstanbul'un 39 ilçe ve 961 mahallesinde ciddi araştırmalar yaptıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. Bu çok önemli bir ihtiyaç. 'Çocuk da yaparım, kariyer de' diyen kadınlarımızın yanındayız. Hem çocuk yetiştireceği hem de kariyerimiz ilerleteceğiz. 961 mahallenin 300'ünde toplam 955 tane kreş açacağız. Bu mahallelerde 0 ila 4 yaş arasında 577 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Sayıları tek tek tespit ettik. Kaba taslak, hayali bir şey yok. Hepsi hesap, kitap araştırma sonucunda ortaya çıkan şeyler. Hamile kadınlar için belediye ebeveyn okulları açacak. Yani doğrum öncesi hazırlık, anneliğe hazırlanma ciddi bir iştir. Bununla ilgili zihnen hazırlanmak gerekiyor. Uzmanlar marifetiyle ebeveyn okullarında, anneliğe hazırlık anlatılacak. Ebeveyn okullarında anne adaylarıyla özel ilgilenilecek. Bu projeyi de çok önemsiyoruz ve hayata geçireceğiz."

"Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerine katma değer katacağız"

Dışarıda çalışamayan kadınlara yönelik de projeleri olduğunu anlatan Yıldırım, evde el emeği göz nuruyla yapılan işlerin değerlendirilmesi için de kadınlara destek sunacaklarını ifade etti.

Yıldırım, kadınlara yaptıkları ürünlerin pazarlanması ve satışını sağlamak için yardımcı olacaklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye, kadınlarımızın el emeği göz nuruyla yaptıkları ürünleri satabilmeleri için altyapı yapacak ve imkanlar sunacak. Kadınların emeğine bir katma değer desteği sunmuş olacağız. Kadın çalışma hayatına daha fazla girdiği için ev işlerinde yardımcılara ihtiyaç var. Binlerce aile güveneceği yardımcılar arıyor. Belediyenin bir işi de bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim vermek olacak. Belediye, ev işlerinde yardımcı olacak kadınları eğitimden geçirecek ve belge verecek. Çalışan kadın ile evlerde yardımcı olarak hizmet vermek isteyen kadını, kurum olarak birbirine yaklaştıracağız. Ayrıca Çekmeköy'deki kadınlarımızın yararlanacağı Kültür ve Yaşam Merkezi'ni açacağız. Burada, kadınlar lokali, kermes alanı, halk eğitim sınıfları olacak. Çocuklar için de açık-kapalı oyun alanları olacak. Çocukları oynarken kadınlar sosyal faaliyetlerini sürdürecekler."

Binali Yıldırım, kadın seçmenlerle Doğa Parkı'nda fotoğraf çektirdikten sonra AK Parti ve MHP Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA