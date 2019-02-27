Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime dair açıklama yapıyor. https://t.co/i39Iggv02L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak gerginlikten endişe duyduklarını ve taraflara sağduyu çağrısı yaptıklarını söyledi.

[Pakistan-Hindistan Gerilimi] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz. Taraflara sağduyu, itidal çağrısında bulunuyoruz. Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerekiyor.https://t.co/02ScjsXTjC pic.twitter.com/ZVlMLhdsu5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Çavuşoğlu, ayrıca Hindistan tarafıyla henüz temasa geçmediklerini, Pakistan Dışişleri Bakanı Kuşeri ile görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA, TRT Haber