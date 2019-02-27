Mersin'in Tarsus ilçesinde öğle saatlerinde markete girerek kasaya yönelen 25 yaşlarındaki N.K., bıçak çektiği kasiyerden kasayı açmasını istedi. Kasiyer ise, kasanın şifresini bilmediğini ifade etti.
Bıçaklı soyguncu da bağırarak kasayı açmasını, 50 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bunun üzerine kasiyer, mağaza müdürüne seslenip kasanın anahtarını getirmesini istedi. Mağaza müdürünün soyguncuya sakin olmasını, anahtarı getireceğini söylemesinin ardından marketteki müşteriler de bıçaklı soyguncuya tepki gösterdi.
Müşterilerden biri, marketin çalışanının getirdiği çekpasla soyguncuya saldırdı. Bunun üzerine soyguncu korkup kaçtı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen N.K., Tarsus İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: İHA