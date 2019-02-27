Türkiye

Müşteri, bıçaklı soyguncuyu çekpasla durdurdu

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:45 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:55

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi, soymak için girdiği marketteki müşterilerden biri çekpasla kendisini kovalayınca korkup kaçtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğle saatlerinde markete girerek kasaya yönelen 25 yaşlarındaki N.K., bıçak çektiği kasiyerden kasayı açmasını istedi. Kasiyer ise, kasanın şifresini bilmediğini ifade etti. Bıçaklı soyguncu da bağırarak kasayı açmasını, 50 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Çekpası görünce kaçtı Bunun üzerine kasiyer, mağaza müdürüne seslenip kasanın anahtarını getirmesini istedi. Mağaza müdürünün soyguncuya sakin olmasını, anahtarı getireceğini söylemesinin ardından marketteki müşteriler de bıçaklı soyguncuya tepki gösterdi. Müşterilerden biri, marketin çalışanının getirdiği çekpasla soyguncuya saldırdı. Bunun üzerine soyguncu korkup kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen N.K., Tarsus İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaynak: İHA Etiketler: Tarsus soygun Mersin market hırsızlık

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