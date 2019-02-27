Titizlikle yürütülen soruşturmalar ve ortaya çıkarılan yeni delillerle FETÖ üyeleri ya köşeye sıkışıp teslim oluyor ya da itirafçı olup örgütü deşifre ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda itirafçıların verdiği bilgiler örgüte büyük darbe vurdu.

İtirafçılar TSK içindeki 3 bin 290 FETÖ'cüyü deşifre etti

Sadece Ankara'daki ankesörlü telefon soruşturmalarında bugüne kadar 346 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı. Yakalanacağını anlayan 28 kişi de teslim olarak itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleri ile 3 bin 290 kripto FETÖ'cü daha teşhis edildi. İtirafçılar, 931 sözde üst düzey örgüt yöneticisini deşifre etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlere 12 kritik soru soruluyor. Öncelikle bağlı olduğu sözde yöneticiyi açık kimliği ile deşifre etmesi, buluşma adreslerini göstermesi isteniyor.

TSK'dan sorumlu gizli isimlerle nasıl buluştuklarını anlattılar

Birçok FETÖ'cü örgüte kimin aracılığı ile katıldığını, askeri lise ve harp okulundaki gizli sorumlularını, örgütün gizli evlerinde kimler ile buluştuklarını deşifre etti. Katalog evliliği yaptıysa kimin aracılığı ile evlendiğini anlattı. Ankesörlü telefonlardan yapılan şifreli aramalarla, gizli buluşmalara kimlerin katıldıklarının bilgisini verdiler. İtiraflarla örgütün kripto isimlerine ulaşıldı.

Örgüt, itirafçıların önünü kesmek için çeşitli yöntemlere başvursa da çözülme günden güne artıyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Kaan Kutlu