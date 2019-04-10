Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı’yı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA