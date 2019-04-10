Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA