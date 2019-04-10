Kış mevsiminin en sert geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Muş'ta karla mücadele ekipleri, baharda da çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Cevizlidere köyü yolunu 1 haftada ulaşıma açmayı hedefliyor.

Dik yamaçta rotatif kar üfleme aracının boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışma yürütüyor.

Karla mücadele ekipleri, geçen yıl 11 Kasım'dan bu yana 58 iş makinesiyle 23 bin kilometre yolu açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Fırtına nedeniyle yolların sürekli kapandığını anlatan Yentür, "Karla mücadele çalışmamız yüksek yerlerde haziran ortasına kadar devam edecek. Şimdi sadece yüksek kesimlerde kar olduğu için 10 iş makinesiyle mücadele yürütüyoruz ve 25 personelimiz çalışmakta." dedi.

Köy yolunda fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metre kar olduğunu anlatan Yentür, "Kışın kar, tipi, fırtına ve çığ nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 metreye ulaşan bölgeler vardı. Yolları açmak için iş makinesinin boyu yetmiyordu. Bu yolları ekskavatörler kullanarak temizliyoruz." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise 5 gündür köy yolunu açmak için çalıştıklarını ve daha 2 kilometre ilerleyemediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA