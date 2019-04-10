Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 46 zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloku, 4 büyük tüp ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen 5 el yapımı patlayıcı düzeneği ve sığınakların bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA, İHA