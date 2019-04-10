Ankara Balgat'ta yeni açılan bir kebapçı hünerlerini sergiledi.
Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde tüketildi.
Organizasyonu düzenleyen kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.
Hedef Guinness Dünya Rekorları kitabı
Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını anlattı.
Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: AA