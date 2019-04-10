Ankara Balgat'ta yeni açılan bir kebapçı hünerlerini sergiledi.

Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde tüketildi.

Organizasyonu düzenleyen kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.

Hedef Guinness Dünya Rekorları kitabı

Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını anlattı.

Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA