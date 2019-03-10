Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımına "Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah." notunu ekledi.
Fatma hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah. https://t.co/RtiPdHV7q2— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 10 Mart 2019
Videoda küçük bir kızın, miting konuşmasının yayımlandığı televizyon ekranına yaklaşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunduğu görülüyor.
Kaynak: AA