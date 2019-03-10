Mudurnu Taşkesti kara yolunun Kavakaltı mevkisinde araçla seyir halindeki Hakkı Yiğit ve arkadaşları, yolun ortasında yaralı geyik olduğunu gördü.

Araçtan inerek yaralı geyiğin üzerini battaniyeyle örten Yiğit ve arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla yaralı geyik, yoldan geçerken duran bir vatandaşın minibüsüne taşındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından yol güzergahında bulunan petrol istasyonuna getirilen geyik, yetkililere teslim edildi.

Yaralı geyik, Bolu merkeze götürülerek tedavi altına alındı.

"Üşümesin diye üzerini battaniyeyle örttük"

Hakkı Yiğit yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yolun ortasında yaralı geyik olduğunu gördüklerini anlatarak, "Jandarma ekiplerine haber verdik. Yaralı olduğu için hayvan kımıldamıyordu. Hemen battaniyeyle üzerini örttük üşümesin diye." ifadelerini kullandı.

Yiğit, yaralı geyiği arkadaşlarının ve jandarma ekiplerinin yardımıyla minibüse taşıdıklarını belirterek, hayvanı daha sonra milli park yetkililerine teslim ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA