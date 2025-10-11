Az Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2025 12:50

Çukurören biberine kuraklık etkisi: Üretim alanı azaldı

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı Çukurören biberinin üretim alanı kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı.

Çukurören biberine kuraklık etkisi: Üretim alanı azaldı
[Fotograf: AA]

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı Çukurören biberinin üretim alanı kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı.

Köydeki 37 çiftinin yaklaşık 160 yıllık ata tohumu kullanılarak yetiştirdiği Çukurören biberi, mayıs ayında ekilip eylül ile kasım ayı arasında hasat ediliyor.

Toplandıktan sonra iplere dizilen biber, köydeki evlerin balkonlarında ve dış duvarlarında kurutulup öğütülerek Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Çukurören biberine kuraklık etkisi: Üretim alanı azaldı

2023'te 260, geçen sene 200 dekar alanda yetiştirilen biberin ekim alanı, bu sene iklim değişikliğine bağlı kuraklık dolayısıyla 100 dekara geriledi.

"Bu sene istenilen seviyede yağış olmadı"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, toprağın biberin aromasını etkilediğini söyledi.

Bu sebeple ürünün başka yerlerde yetiştirildiğinde tadının değiştiğini belirten Dündar, Çukurören biberinin yemeklerin lezzetini artırdığını dile getirdi.

Dündar, barajlardaki doluluk oranının büyük ölçüde düşmesi nedeniyle bu sene 100 dekar alanda üretim yaptıklarını ifade etti.

Çukurören biberine kuraklık etkisi: Üretim alanı azaldı

Bu durumun verimi de yarı yarıya düşürdüğünü dile getiren Dündar, "Dekarından 2 ton ürün alınıyor. Sular azaldıkça hem maliyet yükseliyor hem de su sıkıntısı çekiyoruz. Geçen sene bu kadar kurak değildi. Az da olsa yağış vardı. Bu sene istenilen seviyede yağış olmadı. Havalar sıcak gidince de verim fazla olmadı." dedi.

Dündar, biberin üretim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Mart ayında tohumları çimlendiriyoruz. Nisan ve mayıs aylarında da bahçelere dikiyoruz. 1-2 ay böyle devam ediyor. Biberler ağustos ortasında kızarmaya başlıyor. Eylülde toplamaya başlıyoruz, iplere diziyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Pazarlamasını da kendimiz yapıyoruz."

Üreticilerden Mehmet Acar da su sıkıntısı sebebiyle verimin büyük oranda düştüğünü ifade etti.

ETİKETLER
Bilecik Kuraklık
Sıradaki Haber
Yargıtay: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
İsrail'in alıkoyduğu Norveçli aktivistler, hapiste Filistinlilere uygulanan zulme dikkati çekti
13:27
TBMM Milli Savunma Komisyonu Fransa'da
12:46
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" İstanbul'da düzenlenecek
12:42
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
12:06
Türk Kızılay'ın 5 yardım tırı Gazze'ye ulaştı
11:54
Türkiye ve ABD, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için yeni rota çiziyor
Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ