Çukurören biberine kuraklık etkisi: Üretim alanı azaldı

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli acı kırmızı Çukurören biberinin üretim alanı kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı.

Köydeki 37 çiftinin yaklaşık 160 yıllık ata tohumu kullanılarak yetiştirdiği Çukurören biberi, mayıs ayında ekilip eylül ile kasım ayı arasında hasat ediliyor.

Toplandıktan sonra iplere dizilen biber, köydeki evlerin balkonlarında ve dış duvarlarında kurutulup öğütülerek Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

2023'te 260, geçen sene 200 dekar alanda yetiştirilen biberin ekim alanı, bu sene iklim değişikliğine bağlı kuraklık dolayısıyla 100 dekara geriledi.

"Bu sene istenilen seviyede yağış olmadı"

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, toprağın biberin aromasını etkilediğini söyledi.

Bu sebeple ürünün başka yerlerde yetiştirildiğinde tadının değiştiğini belirten Dündar, Çukurören biberinin yemeklerin lezzetini artırdığını dile getirdi.

Dündar, barajlardaki doluluk oranının büyük ölçüde düşmesi nedeniyle bu sene 100 dekar alanda üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu durumun verimi de yarı yarıya düşürdüğünü dile getiren Dündar, "Dekarından 2 ton ürün alınıyor. Sular azaldıkça hem maliyet yükseliyor hem de su sıkıntısı çekiyoruz. Geçen sene bu kadar kurak değildi. Az da olsa yağış vardı. Bu sene istenilen seviyede yağış olmadı. Havalar sıcak gidince de verim fazla olmadı." dedi.

Dündar, biberin üretim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Mart ayında tohumları çimlendiriyoruz. Nisan ve mayıs aylarında da bahçelere dikiyoruz. 1-2 ay böyle devam ediyor. Biberler ağustos ortasında kızarmaya başlıyor. Eylülde toplamaya başlıyoruz, iplere diziyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Pazarlamasını da kendimiz yapıyoruz."

Üreticilerden Mehmet Acar da su sıkıntısı sebebiyle verimin büyük oranda düştüğünü ifade etti.