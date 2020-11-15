Proje için Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu, spor salonuna dönüştürüldü.

Hafta sonu ve hafta içi verilen kurslara şu ana kadar yaklaşık 40 kadın kayıt yaptırdı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, son dönemde kadınlara yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle ücretsiz olarak kursu açtıklarını söyledi.

Kursa, kendilerini şiddete karşı savunmayı öğrenmek isteyen kadınların ilgi gösterdiğini belirten Koçyiğit, şöyle dedi:

"Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız da bu konuya çok fazla önem gösterip destek veriyorlar. Biz de burada kadınlarımıza faydalı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kadınlara, sokakta taciz ya da sataşma gibi bir şey olduğunda kendilerini nasıl savunacaklarını hem teorik hem de pratik olarak gösteriyoruz."

Çubuk Aile Destek Merkezi Koordinatörü Merve Özbey Yücebaş ise verdikleri destek dolayısıyla Kaymakam Adem Keleş ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Yücebaş, şöyle konuştu:

"Kursta kadınlarımıza kendilerini nasıl savunmaları gerektiği, gelecek tehditlere karşı nasıl karşılık verebilecekleri gösteriliyor. Her şey güzel ilerliyor. Kadınların, çocukların güçlü olması gerektiğini düşünüyor ve bu bilinçle eğitimlerimiz devam ettiriyoruz."

Kursiyerlerden Filiz Kaynamazoğlu, judonun öz güveni artırdığını kaydederek, "Kendimi bu alanda daha ileriye taşımak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Bahriye Bulut ise judo öğrendikçe kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Miray Kurban da kurstan sonra kedisini daha iyi koruyabileceğine inandığını anlattı.

Kursiyerlerden Sevda Kaynak ise kendisini artık daha güçlü hissettiğini ve en iyisini yapmak için çalışacağını dile getirdi.