Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 tedavisi gören 3 MSB personeli sağlığına kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."
Etiketler: tedavi msb koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:46
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