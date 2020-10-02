Koronavirüsün yayılımında en riskli alanlardan biri toplu ulaşım araçları. Bunun önüne geçmek için bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar Uygulaması, artık İstanbul'da şehir içi toplu ulaşımda da kullanılacak.

Amaç, tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcılarının ve temasta olan kişilerin toplumla iç içe olması önlemek.

Temaslı ya da tanılı olanların İstanbulkart'ları askıya alınacak

Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri entegrasyon çalışması başlattı.

Çalışma "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart"ları kapsıyor.

Entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde gerekli entegrasyon sağlanacak. Böylece HES kodu kullanılmaya başlanacak.

Bu entegrasyonla, Sağlık Bakanlığı, tanısı konmuş ya da temaslı kişilerin verilerini, büyükşehir belediyesine iletecek. Bu kişilerin İstanbulkart’ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslı olup izolasyon kurallarını ihlal edip toplu ulaşımı kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığına raporlanacak.

Toplam 34 milyon 260 bin İstanbulkart'lının 8 milyon 260 bini kişiselleştirilmiş durumda. Diğer kartların da kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.