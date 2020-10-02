Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde kaybolan 4 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sakarya'nın Setaltı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne girerek kaybolan 12 yaşındaki Muhammed B.'yi arama çalışmalarına 3. günde devam edildi.
Ekiplerce, nehre girdiği bölgenin yakınlarındaki Sakarya Köprüsü civarında bulunan Muhammed B.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Muhammed B.'nin cansız bedeninin bulunduğunu öğrenen yakınları, bölgeye giderek gözyaşı döktü. Ceset, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.
Olay
Adapazarı ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, kaybolan Muhammet B.'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Etiketler: Sakarya Nehri çocukSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 14:42
Son Haberler
- 15:11
- 15:09
- 15:00
- 14:52
- 14:55
Sıradaki Haber
Yanlış burun estetiği ameliyatına tazminat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz