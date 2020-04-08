İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı Tunceli Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından video laringoskop ve siperlik üretildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BİLSEM, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine yeni tip koronavirüs hastalarının solunum yetmezliği aşamasında gerekli olan tıbbi aparat video laringoskop üretmeye başlamıştır. Tunceli BİLSEM'de üretilen bu aparatlar Tunceli Devlet Hastanesine ücretsiz teslim edilmiştir. Bununla birlikte sağlık çalışanlarına destek amaçlı 3D yazıcı ile üretilen 100 adet siperlik de hastanemize teslim edilmiştir"

Açıklamada ayrıca, Tunceli BİLSEM'in sağlık çalışanları için siperlik ve laringoskop üretmeye devam edeceği kaydedildi.