Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 39 bin maske dağıtılacak
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını belirtti.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 39 bin maskenin kente gönderildiğini belirtti.
Maskelerin yarın kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılacağını ifade eden Doğan, dağıtımın her gün devam edeceğini kaydetti.
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