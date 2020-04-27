Sivas’ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen ilahi Sivas’taki tüm camilerde 5 asırdır ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu.

Korona virüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazı kılınamayınca 5 asır sonra ramazan ayının ilk üç günü bu gelenek de gerçekleştirilemedi.

Sivas Valiliği 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem geliştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak ramazan ayının 3. günü Sivas’taki tüm cami hoparlörlerinden gelenekselleşen ilahi yayınlandı.

Minarelerden yankılanan “Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze’l-cudi ve’l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale’l-îmân, Nercû afveke ve’l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak” ilahisi ve kelime-i tevhit-i duyan Sivaslılar, geleneğin bozulmamasına sevindi.

“Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ulu Cami İmam Hatibi Ahmet Kocabaş, “Ya Hennan, ya Mennan ilahisi Şemsi Sivas-i hazretlerinin yazdığı bir ilahidir. Türkiye’de bir tek Sivas’ta okunur, şehrimize özgüdür. Teravih namazlarından sonra okunur normalde. Bu senede teravih namazı cemaatimizle birlikte kılınmadığı için insanlarımızda bu geleneğimizden mahrum kalmasın diye böyle bir uygulama başlatıldı. Sivas Valiliği ve il müftülüğü ile birlikte biraz önce dinlediğimiz gibi camilerden yatsı ezanından sonra ‘Ya hennan, ya mennan’ ilahisi insanların kulaklarında olacak inşallah. Böylelikle tekrar yad etmiş, tekrar hatırlamış ve tekrar yaşamış olacağız” dedi.