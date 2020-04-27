Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbullular kısıtlamasının bitmesiyle İstiklal Caddesi'ne akın etti
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyle sona erdi.
Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken, bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs İstiklal CaddesiSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 02:09
Son Haberler
- 02:43
- 02:31
- 02:34
- 02:06
- 01:50
Sıradaki Haber
Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz