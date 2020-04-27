Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 5 bin 501 işlem
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ihlali nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldı.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23-26 Nisan tarihleri arasında kentte Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde de 203 ceza işlemi uygulandığı duyuruldu.
Açıklamada yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
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