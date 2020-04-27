İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23-26 Nisan tarihleri arasında kentte Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde de 203 ceza işlemi uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.