Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Çorum'da vidanjörle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kamyonetin vidanjörle hızla çarpıştığı, bu sırada kamyonetten bir kişinin yola düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Çorum'da Ali Osman Bekdemir yönetimindeki kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler kavşağında Mehmet Şen'in kullandığı Çorum Belediyesine ait vidanjörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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