Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.