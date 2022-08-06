Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliği uyardı: Öğle saatlerine dikkat
Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliği, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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