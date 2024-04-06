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Türkiye
AA 06.04.2024 08:57

Çorum'da tır ve 2 otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Çorum'da tır ve 2 otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Şahin Y. idaresindeki tır, Zile Kavşağı'nda Metin A'nın kullandığı otomobil ve Erdal Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erdal Y. ile otomobillerde bulunan Göktuğ Y, Muhammed Y, İmran Y, Elif A, Emine A, Buse A, Azra A. ve Nisa A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmran Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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