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Türkiye
AA 06.04.2024 08:49

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Türk bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi
[Fotograf: AA]

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kocaeli'ye seyreden 88 metre boyundaki "Sare İmamoğlu" adlı geminin makineleri, İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip kılavuz kaptan koordinasyonunda Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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