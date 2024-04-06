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Türkiye
AA 06.04.2024 07:18

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.

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