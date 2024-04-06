İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.