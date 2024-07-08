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Türkiye
AA 08.07.2024 11:49

Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Çorum'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi.

Alparslan Özdemir idaresindeki özel halk otobüsü, Fatih Caddesi 23 Nisan Kavşağı'nda Sedat Şentepe'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Seyhan A. ile özel halk otobüsündeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca da kaydedildi.

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