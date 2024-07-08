69 yaşında üniversiteden mezun oldu, diplomasını bozkurt işareti yaparak aldı

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi, 5 yılda liseyi dışarıdan bitirip diploma aldıktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı.

2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, hedefinin yüksek lisans olduğunu söyledi. Bölümde düzenlenen diploma töreninde gençlerle göbek atarak gönlünce eğlenen İşçi, ismi anons edilip diplomasını almak için sahneye çıktığında son günlerde konuşulan bozkurt işaretini yaptı.

Törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanan Ayşen Arda İşçi, "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti ile kutlamıştı. Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma açmış ve 2 maçtan men etmişti. Bu karara tepki ve Merih Demiral'e destek için bende diplomamım almaya bozkurt işareti yaparak çıktım" diye konuştu.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İİBF Dekanı Prof. Dr. Erkan Tokucu, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ayşen Arda İşçi'nin ismi anons edildiğinde sahneye bozkurt işarete yaparak çıktı. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan İşçi, "Nu mutlu Türküm diyene" sözleriyle salonda bulunanları selamladı.

"Yapamazsın, beceremezsin, karda-buzda gidip gelemezsin' dediler"

Ayşen Teyze de genç öğrenciye teşekkür ederek çok memnun olduğunu belirtti ve ilk olarak bozkurt işaretine değindi.

Ayşen Arda İşçi. A Milli Futbol Takımın golcüsü Merih Demiral'ın haksızlığa uğradığını, bu işaretin siyasi bir işaret değil Türklüğün işareti olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bundan 15 yıl önce geldiğim Kars'ın özellikle kırsalında genç kızların ekonomik olarak özgürlüklerinin fazla olmadığını görerek bir kooperatif oluşumuna girdim. Halk eğitimlerde kurslar verdik kendimde açık liseden eğitimime devam ettim. Birçok kızımızı da açık liseden okula kaydettirdim. Ardından üniversite serüvenim başladı. Üniversitede de özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak istedim. Geleceğini tahmin etmiyordum ama kendime güveniyordum. Nitekim istediğim bölüm de geldi. Kafkas Üniversitesi zaten birinci tercihimdi. Dört yıl nasıl geçti anlayamadım. Kar, buz, tipi altında Selim'in Cavlak köyünden üniversiteye her gün 2.5 saat geldim 2.5 saat geri gittim. 'Yapamazsın, beceremezsin, karda-buzda gidip gelemezsin' dediler bende dedim ki 'Rabbim bana bu fırsatı verdi, devletim de benim okumam için yolu açtı yürüyerek de olsa giderim.' Güzel bir şekilde üniversiteyi bitiririm. Mezun olmanın heyecanını yaşıyorum. Gayet de güzel notlarla mezun oldum. Arkamdan gelecek birçok gence de rol model olduğuma inanıyorum. Akranlarımın da oturup ölümü beklemeyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Eylül ayında da kısmetse yüksek lisansa başlıyorum. İnanıyorum ki yaradan nasip ettiği sürece daha güzel şeyler olacak. Şu anda 69 yaşındayım. Zaten kendime dedim ki '70, 71 yaşımda yüksek lisansı da bitiririm' Eğer yaşarsam daha devamını da getiririm"