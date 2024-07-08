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Güncel
AA 08.07.2024 11:26

Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]

Dün akşam saatlerinde ilçedeki evinden otomobili ile ayrılan 19 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ın geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

Yılmaz'ın yakınları, sabah saatlerinde otomobili Kovanlı Mahallesi Aydınlar mevkisinde yolun alt kesimindeki derede buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araç, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

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