Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü

Samsun'da kuvvetli yağış etkili oldu. Birçok ilçede görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ekipler, selin etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıyor.

Terme ilçesi Uludere Mahallesi bağlantı yolunda yağış nedeniyle yol çöktü. Kuvvetli yağışın sebep olduğu çökme nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

Samsun Terme'de yol çöktü.

Şiddetli yağış, Uludere Mahallesi'nde yolun çökmesine neden oldu. https://t.co/Jbriw7iYUH pic.twitter.com/LEKkOp1dn0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2024

Meteoroloji'den "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun'u bugün de sarı kodla uyardı.

Yetkililer, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik de "denize girmeyin" uyarısı yaptı

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,8 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.