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Türkiye
AA 08.07.2024 10:35

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 64 kişi yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz'da İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 64 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı baskında 64 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

Sahte kurum logoları ve firma isimleri seçildi

Şüphelilerin, sosyal medya ve internet sitelerine "evde ek iş", "evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen kişilerden "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ederek dolandırdıkları belirlendi.

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 64 kişi yakalandı

 

İşlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logosuyla belgeler hazırladıkları, sahte şirket isimlerini kullandıkları, bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri tespit edildi.

Şüphelilerin İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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