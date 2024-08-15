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Türkiye
AA 15.08.2024 06:19

Çorum'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Çorum'da Ali Esmer idaresindeki otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

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