Atla kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık, Özel Harekat ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler "nitelikli yağma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve atla kaçmaya çalışan H.Ç.'yi, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla Karaçoban'da yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü H.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.