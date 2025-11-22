Çorum'da iki otomobilin vince çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Osman A. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarındaki bir trafoda bakım çalışması yapmak üzere park halinde bulunan Rafet T. idaresindeki vince arkadan çarptı.

Ardından Hüseyin Güngören'in kullandığı otomobil de aynı vince arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Güngören olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngören'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.