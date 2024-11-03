Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 18 yaralı

Çorum’un Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti.
November 3, 2024
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ve yaralananların çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.
Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
November 3, 2024
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.