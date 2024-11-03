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Türkiye
TRT Haber-AA 03.11.2024 14:50

Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 18 yaralı

Çorum'da bir binada doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Çorum’un Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Cadde ulaşıma kapatıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti.

 

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ve yaralananların çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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