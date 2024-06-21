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Türkiye
AA 21.06.2024 14:43

Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Asarçayır Mahallesi Gömü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin yangın felaketiyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "Yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimizin erken davranması, erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.

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