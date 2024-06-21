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Türkiye
İHA 21.06.2024 13:15

Aydın'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazların görülmesi üzerine birtakım cihazlar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Ekipleri tarafından Yazır Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında bir araç içerisinde tarihi eser aramak için kullanılan cihazların olduğu görüldü.

Araçta yapılan kontrollerde; 2 adet yeraltı arama cihazı ve 1 adet alan tarama cihazı geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.T. isimli şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. 

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Aydın Tarihi Eser
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