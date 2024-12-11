Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tır devrildi: 2 yaralı

Nuri Y. idaresindeki pirinç yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre Köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tırın kabininde sıkışan sürücü ve yanındaki Mehmet Ali D. itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Cemal P. idaresindeki tır da Çorum-Yozgat kara yolu Camili Köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.
Kömür tozu yüklü tır, çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı.