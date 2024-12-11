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Türkiye
AA 11.12.2024 20:49

Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tır devrildi: 2 yaralı

Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tır devrildi: 2 yaralı

Nuri Y. idaresindeki pirinç yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre Köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Kazada tırın kabininde sıkışan sürücü ve yanındaki Mehmet Ali D. itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Cemal P. idaresindeki tır da Çorum-Yozgat kara yolu Camili Köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

Kömür tozu yüklü tır, çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı.

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Çorum Trafik Kazası
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